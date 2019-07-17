Абакан, , 07:17 — REGNUM

В Аскизском районе Хакасии в ходе земляных работ по прокладке кабеля повредили древние захоронения. Как сообщили ИА REGNUM в республиканской госинспекции по охране объектов культурного наследия, сотрудники ведомства осмотрели повреждённые объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Информацию о повреждении курганов направили в адрес органа охраны неравнодушные жители республики. Специалисты, проведя осмотр, обнаружили, что в деревне Казановка по улице Заречная прошли работы по прокопке экскаваторами траншеи для прокладки кабеля. В траншее обнаружен объект, имеющий внешние признаки кургана. При проведении земляных работ повредили каменные конструкции погребальных сооружений, в отвалах и бортах траншеи зафиксированы каменные плиты и валуны.

Также прокопанная траншея была зафиксирована около аала Верхняя База. Она идёт вдоль дороги и проходит по могильнику. В состав объекта входит не менее десятка погребальных конструкций, представленных курганами с каменно-земляными насыпями из рваных плит песчаника, отдельными могилами и невысокими насыпями.

Госинспекция по результатам выезда решила назначить внеплановую проверку по данному факту.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Берлине в ночь на 16 июля вспыхнул пожар в комплексе зданий Haus Riviera, построенном в конце XIX века и находящемся под защитой государства как памятник старины. Полиция задержала двоих человек, которые могут быть причастны к возникновению пожара.

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