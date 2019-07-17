Иркутск, , 07:19 — REGNUM

У министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, задержанного правоохранителями в аэропорту Шереметьево по громкому уголовному делу о массовой вырубке в заказнике «Туколонь», арестовали имущество. Как сообщает сайт СУ СК РФ, это автомобиль марки Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, денежные средства в размере 80 тысяч долларов США и 2 млн рублей, обнаруженные в индивидуальной сейфовой ячейке в одном из банков города Иркутска.

Напомним, Сергей Шеверда обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). По мнению следствия, иркутский чиновник знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области нет. Однако он не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной рубки.

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Тем не менее, с такой трактовкой не согласен губернатор Приангарья Сергей Левченко и чиновники иркутского лесного министерства. Они подписали уже две петиции в защиту Шеверды.

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Но следователи по-прежнему настаивают на том, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей и извещают о скором завершении расследования.

Помимо Шеверды (ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу), к уголовной ответственности за способствование вырубке лесного фонда были привлечены временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российской центр защиты леса» — «Центр защиты леса Иркутской области» Александр Владимиров.

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