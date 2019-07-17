Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 17 июля 2019, 06:44 — REGNUM
В ямальском городе Ноябрьске разбираются со случаем падения девочки-подростка с качелей. В социальных сетях сообщается, что школьница в результате травмы потеряла зрение и память. Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа организовано проведение проверки размещенной в интернете информации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Инцидент произошёл 1 июля 2019 года. Ранее проверка данного факта не проводилась, поскольку учреждение здравоохранения Ноябрьска не передало информацию о травмировании несовершеннолетней в органы внутренних дел, чему будет дана оценка в рамках организованной проверки, акцентируют в прокуратуре ЯНАО.
Предварительно известно, что школьница в результате падения с качелей сломала обе ключицы, сейчас она проходит амбулаторное лечение.
Прокуратурой в кратчайшие сроки будет проверено соответствие площадки и качелей требованиям ГОСТ.