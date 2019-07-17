Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:44 — REGNUM

В ямальском городе Ноябрьске разбираются со случаем падения девочки-подростка с качелей. В социальных сетях сообщается, что школьница в результате травмы потеряла зрение и память. Прокуратурой Ямало-Ненецкого автономного округа организовано проведение проверки размещенной в интернете информации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Инцидент произошёл 1 июля 2019 года. Ранее проверка данного факта не проводилась, поскольку учреждение здравоохранения Ноябрьска не передало информацию о травмировании несовершеннолетней в органы внутренних дел, чему будет дана оценка в рамках организованной проверки, акцентируют в прокуратуре ЯНАО.

Предварительно известно, что школьница в результате падения с качелей сломала обе ключицы, сейчас она проходит амбулаторное лечение.

«Качели установлены застройщиком по стандартам, дополнительно поставить ограничители мы не можем. Этим мы нарушим заводскую эксплуатацию. Родители должны доносить до детей информацию, что нельзя бегать рядом с качелями, когда кто-то катается, соответственно, не раскачиваться до определённого уровня. Прежде всего это ответственность родителей», — сообщила «Ноябрьску 24» инженер УК «Крепость+» Галина Шаймуратова.

Прокуратурой в кратчайшие сроки будет проверено соответствие площадки и качелей требованиям ГОСТ.