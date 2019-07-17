Якутск, , 05:26 — REGNUM

Полицией были задержаны журналисты телеканала «Якутия 24» по заявлению мэра Вилюйска Ньургустана Афанасьева из-за съёмки в администрации города без разрешительных документов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Госдуме предостерегли власти Якутии из-за «дела Романова»

Съемочная группа телеканала «Якутия 24» 16 июля проводила опрос жителей о состоянии городских дорог. В этот же день журналисты побывали в городской администрации и попытались взять интервью о дорожных работах у мэра Вилюйска, но он отказался и вытолкнул съёмочную группу за дверь.

«Когда мы проводили опрос на улице, к нам подошёл участковый и сказал, что на нашу группу поступило заявление в правоохранительные органы от мэра города Ньургустана Афанасьева и попросил пройти с ним в отделение полиции. Мы не сопротивлялись», — рассказал корреспондент телеканала Евгений Тойтонов.

По информации участкового, «в дежурную часть отдела МВД России по Вилюйскому району поступило заявление от главы администрации Вилюйска с просьбой провести проверку в отношении двух неизвестных лиц, которые без его разрешения на съёмку и отказ от интервью провели видеосъёмку в администрации города».

После дачи объяснений задержанных журналистов отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы осудили возбуждение административного дела в отношении журналиста газеты «Якутск Вечерний» Михаила Романова, который якобы распространял фейковые новости.