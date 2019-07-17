Хартум, , 05:14 — REGNUM

Сотрудник Временных сил ООН по обеспечению безопасности в Абьей на границе Судана и Южного Судана погиб при нападении вооруженных боевиков, сообщает пресс-служба миротворческой миссии.

Сообщается, что нападение произошло в районе Абьей. Помимо миротворца в результате атаки погибли еще пять человек, среди которых — две женщины и восьмимесячный ребенок. Также один из миротворцев получил ранения. Командующий миротворческой миссией уже осудил атаку боевиков.

Отметим, что миссия миротворцев ООН должна урегулировать конфликт в нефтеносном районе Абьей, который является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом. Миротворческая миссия была учреждена в 2011 году. Его главной задачей был контроль очага напряженности на границе между государствами, а также доставка гуманитарной помощи.