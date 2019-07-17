Рочестер, США, , 05:50 — REGNUM

Трехлетний мальчик погиб после попадания в жироуловитель в американской закусочной Tim Hortons в Рочестере (штат Нью-Йорк), передает телеканал CTV News.

Сообщается, что мальчик находился в закусочной, а затем куда-то пропал. Позднее его вытащили очевидцы из метровой дыры в полу, которая использовалась в качестве жироуловителя. Все попытки привести мальчика в сознание окончились неудачей и он скончался. Представители закусочной уже высказали свои соболезнования семье ребенка и заявили о своем плотном сотрудничестве с властями по расследованию этого инцидента.

Как отмечает телеканал, мальчик провалился через пластиковую крышку для жироуловителя. В ряде штатов действуют более жесткие нормы по обеспечению безопасности в закусочной. В частности, в штате Алабама необходимо закрывать жироуловители более крепкими крышками после инцидента в 2017 году, когда подобным образом погибла трехлетняя девочка.