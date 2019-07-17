Якутск, , 03:55 — REGNUM

Озвученный приговор судом Якутии супругам Левадным, обвиняемым в незаконном лишении свободы человека, по мнению общественника, предпринимателя Афанасия Алексеева оказался слишком мягким, и он намерен оспаривать решение в Верховном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: За рабство филиппинки в Якутии супруги получили условный срок

«Считаю приговор суда слишком мягким. Думаю, такому приговору способствовали большие связи подсудимых. Во время процесса Левадные вели себя как хозяева жизни, очень уверенно. Ни разу не подошли, не извинились, не выразили сожаления», — цитирует Алексеева SakhaDay.

Общественник, который сыграл ключевую роль в спасении Ракель Фаброз, считает, что вынесенный приговор не соответствует совершенному преступлению, учитывая, что Александр Левадный был полицейским.

Афанасий Алексеев «Но, видимо, кому-то это позволено… Конечно, жаль, что правосудие в нашей стране столь однобоко».

Читайте также: В Якутии дело о «рабстве» филиппинки «спускают на тормозах»?

Он пояснил, что назначенный судом супругам штраф даже не покрывает расходов на лечение Ракель. Алексеев потратил порядка 600 тыс. рублей.

«У Ракель сильно повреждён позвоночник, до конца жизни она останется инвалидом. 500 тысяч рублей — это жалкая подачка. Она вернулась на родину, где живёт с больным мужем и несовершеннолетним сыном. Готов оспаривать решение суда. Правда, есть вероятность, что в Верховном суде Левадных полностью оправдают и восстановят подполковника в должности. Но тем не менее, иду дальше», — заверил предприниматель.

Читайте также:В Якутии филиппинка попала в рабство? Прокуратура проводит проверку

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля городской суд Якутска признал виновными Александра и Кристину Левадных в незаконном лишении свободы филиппинки. Они получили условный срок — 9 лет на двоих и штраф в 500 рублей.