Барселона, Испания, , 03:16 — REGNUM

Мужчину, пытавшегося провезти в Испанию около полкилограмма кокаина, задержали в аэропорту испанской Барселоны, сообщает пресс-служба полиции страны на своей странице в Twitter.

При этом злоумышленник спрятал наркотики под париком. Для большей убедительности он решил надеть еще и шляпу. Именно из-за странного вида на него обратили внимание полицейские и пригласили его на досмотр. В ходе осмотра у него был обнаружен пакет с 503 граммами кокаина.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в китайской провинции Юньнань полицейские задержали троих подозреваемых в контрабанде 27,83 грамм метамфетамина. Полицейские задержали автомобиль с преступниками в городе Цзиньхун и обнаружили у них при обыске 48 упаковок метамфетамина.

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