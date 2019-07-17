Петрозаводск, , 02:16 — REGNUM

Четыре автомобиля столкнулись на Шуйском шоссе под Петрозаводском, сообщает портал «Петрозаводск говорит».

Сообщается, что авария произошла в районе газораздаточной станции на нерегулируемом перекрестке. По предварительной версии, автомобиль марки Dodge и еще два автомобиля Lada двигались в противоположных направлениях. На перекресток выехал Ford со стороны проезда Дорожников, который столкнулся с двигавшимся по главной дороге автомобилем Dodge. После этого в ДТП попали и два отечественных автомобиля. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля произошло столкновение грузовика с тремя легковыми автомобилями в Ленинградской области. В результате ДТП погибла 14-летняя девочка, еще семь человек получили травмы различной степени тяжести и были помещены в больницу.

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