Симферополь, , 01:50 — REGNUM

Микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2104 в Крыму сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Сообщается, что столкновение произошло на трассе Судак — Алушта. По предварительной версии, столкновение произошло из-за дождя и скользкой дороги. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили тяжелые травмы, среди пострадавших — несовершеннолетняя девочка. Легковой автомобиль в результате столкновения получил значительный ущерб. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в районе Южное Бутово в Москве столкнулись две «легковушки». В результате столкновения пострадал один человек.

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