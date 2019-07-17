Москва, , 01:25 — REGNUM

В столичном районе Южное Бутово столкнулись два легковых автомобиля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в управлении ГИБДД по Москве.

Сообщается, что два легковых автомобиля столкнулись в районе дома № 40 по улице Адмирала Лазарева. В результате ДТП пострадал один человек. В то же время РИА Новости со ссылкой на свои источники утверждают, что в аварии пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля на трассе Чимкент — Жибек жолы в Казахстане столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате столкновения погибли пять человек, еще семеро получили травмы различной степени тяжести. По факту ДТП проводится досудебное расследование.

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