Оттава, , 22:36 — REGNUM

Три человека погибли, еще четверо пропали без вести после крушения гидросамолета на территории канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор потерпел крушение гидросамолёт, сообщает 16 июля телеканал CTV.

По предварительным данным, на данный момент обнаружены тела троих погибших, а ещё четыре человека считаются пропавшими без вести.

Гидросамолёт de Havilland Canada DHC-2 Beaver региональной авиакомпании Air Saguenay перевозил четверых рыбаков и двух гидов. Он вылетел с 15 на 16 июля из поселка Шеффервилл в провинции Квебек на озеро Мистатин в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Обломки самолёта были найдены 16 июля в озере Мистатин.

Причина катастрофы пока не установлена.

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