Челябинск, , 05:33 — REGNUM

В Челябинской области дети гибнут на водоёмах в основном из-за невнимательного отношения со стороны взрослых. Об этом говорится в официальном сообщении регионального управления СКР.

Всего за неделю с 8 по 15 июля на Южном Урале погибли шестеро несовершеннолетних. Их возраст составляет от девяти до 17 лет. В основном дети и подростки гибнут из-за невнимания взрослых. Кроме того, в нескольких случаях купаться в водоёме, в котором погиб ребёнок, было запрещено.

Чтобы предотвратить дальнейшие подобные трагические случаи, органам местного самоуправления и соответствующим контролирующим службам предложено организовать мониторинг тех потенциально опасных водных объектов, на которых возникли несанкционированные места для купания. Также рекомендуется установить в этих местах стенды с информацией о запрете купания, а при наличии соответствующей возможности — оградить.

Кроме того в учреждениях массового пребывания детей предложено провести с юными челябинцами беседы и занятия, в ходе которых объяснить правила поведения на воде. Соответствующую работу со своими детьми рекомендовано провести и родителям.

Отметим, ранее тревогу по поводу частых случаев гибели людей на воде выражали представители МЧС. А 16 июля совещание, посвящённое этой проблеме, прошло в областном министерстве общественной безопасности. Участники мероприятия выделили одну из главных проблем: несмотря на весь комплекс профилактических мероприятий, граждане продолжают грубо нарушать правила безопасного поведения на водных объектах. Это и приводит к очередным трагедиям.

Обеспокоен происходящим и врио губернатора Алексей Текслер. С начала сезона в водоёмах Челябинской области погибли уже 12 детей.

«Двенадцать погибших детей — это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта», — цитирует его пресс-служба губернатора.

По его словам, всё это показывает, что сложившаяся система профилактики не оправдывает себя и её пора менять. Нужно искать нестандартные и новые решения, а муниципальные и областные чиновники должны нести за гибель детей персональную ответственность, считает Текслер.

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