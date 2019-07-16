Уфа, , 17:57 — REGNUM

Суд по ходатайству следствия избрал в отношении 32-летнего водителя автобуса, шесть пассажиров которого погибли в аварии в Башкирии, меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Водителю предъявлено обвинение.

В настоящее время следователи и криминалисты продолжают устанавливать все детали произошедшей аварии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 14 июля в Архангельском районе Башкирии на трассе Уфа — Белорецк рейсовый автобус марки King Long во время сильного дождя съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 40 человек, шесть пассажиров погибли на месте происшествия. Пятнадцать человек были госпитализированы. Детей среди погибших не было. Водитель автобуса выжил и был направлен на медицинское освидетельствование. В автобусе находились туристы из Татарии, которые возвращались со сплава.

Водитель автобуса утверждал, что причиной аварии стала скользкая трасса, поскольку шёл сильный ливень. Именно поэтому он не справился с управлением.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Врио главы Башкирии Радий Хабиров говорил, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Он добавил, что автобус был некачественным и при аварии сиденья у него просто оторвались. Пассажиры автобуса «тоже, увы, очень беспечны». В основном они все были не пристёгнуты ремнями безопасности.

Сегодня в Набережных Челнах прощались с погибшими в автокатастрофе.

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