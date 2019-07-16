Брянск, , 17:28 — REGNUM

Двое жителей Унечского района Брянской области обвиняются в незаконном хранении и сбыте крупной партии контрафактных сигарет. У мужчин изъяли почти 70 тысяч пачек табачных изделий. Уголовное дело направили в суд, сообщили 16 июля в прокуратуре региона.

Прокурор Унечского района утвердил обвинительное заключение в отношении мужчин 1974 и 1975 г.р., обвиняемых в незаконном хранении и сбыте крупной партии контрафактных сигарет.

Табачные изделия без маркировки приятели продавали в магазине, принадлежащем одному из фигурантов дела. Во время оперативных мероприятий в августе 2018 года сотрудники полиции изъяли 68 тыс. 826 пачек сигарет на сумму 2,8 млн рублей.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.