Сергиевский район, , 16:42 — REGNUM

В Самарской области проводится проверку по факту столкновения большегруза и легкового автомобиля, в котором погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла днём 16 июля в районе 1074 км автодороги М5 «Урал». В результате столкновения автомобиля Lada и грузовика КамАЗ погибли четыре человека, двое из которых — несовершеннолетние. Все погибшие находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика травмирован.

В настоящее время устанавливаются личности участников аварии, на месте происшествия организовано реверсивное движение, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня под Геледжиком четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. В одном из автомобилей погибли три человека, во втором — один. Авария произошла вблизи поселка Тешебс.