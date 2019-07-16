Туркестан, Казахстан, , 18:48 — REGNUM

Пять человек погибли и еще семеро пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Чимкент — Жибек жолы. Об этом 16 июля сообщает агентство BNews со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области Казахстана.

В ведомстве уточнили, что микроавтобус марки Mercedes въехал в движущийся КамАЗ. В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в результате ДТП на трассе Алма-Ата — Екатеринбург погибли шесть человек и еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Происшествие произошло в Акмолинской области Казахстана.

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