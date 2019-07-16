Ульяновск, , 15:57 — REGNUM

В Барышском районе Ульяновской области ещё один мужчина спас себе жизнь, притворившись мёртвым. Злоумышленник, который напал на него с ножом, получил 6,5 лет лишения свободы, сообщает областное следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстал 42-летний житель Барышского района. Преступление было совершено 11 марта 2019 года. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях у 27-летнего мужчины в одном из сёл района.

«Потерпевший остался жив, поскольку смог притвориться мёртвым. В конфликт вмешалась сожительница потерпевшего, ей удалось выгнать нападавшего. В ходе допроса осужденный свою вину в инкриминируемом деянии признал и пояснил, что причиной конфликта стал отказ потерпевшего с ним выпивать спиртное», — говорят в следственном управлении.

Злоумышленник признан виновным в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2019 года по переулку Мирному в городе Барыш едва не было совершено убийство: 31-летний пьяный мужчина нанес обухом топора 54-летнему хозяину дома несколько ударов, после чего стал черенком топора его душить. По данным следствия, потерпевший остался жив, «поскольку смог притвориться мёртвым». Злоумышленник получил семь с половиной лет колонии строгого режима.

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