Варшава, , 15:53 — REGNUM

В Польше продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Давида. Полицией обследовано 4 тысячи гектаров местности. После пяти дней поисков обследование территории прекращено, полиция перешла к анализу информации, собранной из всех возможных источников, в частности с камер наблюдения.

«Мы говорим об оперативной работе, а также об информации, которую нам удалось добыть, в том числе, благодаря многочисленным электронным письмам или звонкам жителей. Также речь идет о записях с камер видеонаблюдения. Эта информация сейчас тщательно проверяется. Мы стараемся найти точки соприкосновения, которые помогли бы быстро раскрыть это дело», — пояснил «Польскому радио» представитель комендатуры полиции Сильвестр Марчак.

В среду 10 июля мать мальчика обратилась в полицию. По её словам, отец Давида забрал его из дома в Гродзиске-Мазовецком. Через некоторое время полиция обнаружила труп мужчины — его сбил поезд. Не исключено самоубийство.

Посольство РФ в Варшаве подтвердило, что пропавший ребёнок является гражданином России. «Консульский отдел посольства следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с польской полицией», — сообщил пресс-секретарь посольства Владимир Александров.