Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM

В суд направлено уголовное дело, фигурантом которого стал директор судоходной компании ООО «Палмали». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств. Об этом ИА REGNUM проинформировали в Южном следственном управлении на транспорте СКР 16 июля.

Уточняется, что глава компании предоставил в налоговую инспекцию Ленинского района Ростова-на-Дону декларацию с ложными данными. В частности, были занижены указанная сумма прибыли в 2010—2011 годах и сумма налога на прибыль организаций, подлежащей уплате в бюджет за этот же период. Общая сумма ущерба превышает 122 млн рублей.

Кроме того, в целях сокрытия истинных доходов, в адрес одного из контрагентов директор «Палмали» направил документы о переводе свыше 17,5 млн рублей на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2018 году экипажи двух танкеров компании «Палмали» устроили голодовку из-за невыплаты заработной платы. После вмешательства Южной транспортной прокуратуры долги по зарплате перед моряками погашены.

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