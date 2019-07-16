Ишим, Тюменская область, , 15:47 — REGNUM

В тюменском городе Ишиме обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками утопления на берегу реки в районе улицы Береговой. Следственными органами по данному факту проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Признаков насильственной смерти в ходе осмотра тела не обнаружено.

Ранее, 14 июля, спасатели достали из реки Пышма в селе Онохино Тюменской области тело утонувшего 15-летнего подростка. Следователи аналогично разбираются в причинах смерти несовершеннолетнего.

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