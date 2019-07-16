Москва, , 15:35 — REGNUM

Около 30 человек обратились за медицинской помощью в Москве после приобретения еды через автоматы, установленные в офисных центрах. Речь идет об острой кишечной инфекции, сообщает 16 июля пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Почувствовали себя плохо 28 человек, 17 из них госпитализированы с предварительным диагнозом сальмонеллёз. Ведомство приступило к эпидемиологическому расследованию.

Все заболевшие рассказали, что купили продукцию «Healthy food». Проверка цеха, в котором производится продукция, показала многочисленные нарушения.

Цех опечатан, изъято около 3 тонн сырья, взяты пробы готовой продукции и смывы с оборудования, уточнили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в столице закрыты 15 вендинговых автоматов, принадлежащих компании «До Луны и обратно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое заболевание сальмонеллёзом было зафиксировано в Хабаровском крае, в Эльбанском психоневрологическом интернате.

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