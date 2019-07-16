Афины , , 15:10 — REGNUM

Любители экстремального селфи охотно приезжают в аэропорт на острове Скиатос в Греции, чтобы сделать эффектные и незабываемые фотографии на фоне идущего на посадку лайнера, который буквально пролетает над головами у туристов.

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Однако это далеко не безопасное развлечение. Такие случаи вполне могут закончиться трагически. Один из таких инцидентов попал на видео. Ролик на популярном видеохостинге YouTube опубликовал пользователь Cargospotte.

На кадрах видно, как люди с фотоаппаратами и телефонами ждут у взлётно-посадочной полосы приземления лайнера. В результате идущий на посадку самолёт мощным потоком воздуха практически сдувает туристов с ног.

Ролик уже набрал свыше 930 тыс. просмотров.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года при попытке сделать фотографию на взлётно-посадочной полосе в аэропорту в мексиканском Чинипасе погибли две девушки. Приземляющийся самолёт задел их крылом, и в результате удара они погибли. Как сообщил пилот, он видел двух человек на полосе, однако не смог как-либо сманеврировать, чтобы избежать столкновения.

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