Ростов-на-Дону, , 15:11 — REGNUM

Главный корпус Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону и прилегающую к нему территорию оцепили силовики. Причиной стало ложное сообщение о минировании вуза. В социальных сетях интернет-пользователи выложили подтверждающие фотоснимки с места ЧП.

Подписчики паблика в социальной сети «ВКонтакте» сообщают, что движение в районе главного корпуса ЮФУ перекрыто, в связи с чем на прилегающих транспортных артериях возникли заторы. Взрывное устройство сапёры не нашли, полицейские занимаются поиском злоумышленника.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 16 июля, подобный инцидент произошёл в Екатеринбурге. В столице Свердловской области были эвакуированы сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) из-за ложного сообщения о бомбе. Руководство вуза получило анонимное письмо, в связи с чем были эвакуированы учебные корпуса и общежития.

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