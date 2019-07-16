Йоханнесбург, ЮАР, , 15:14 — REGNUM

Бывший футболист сборной ЮАР Марк Батчелор был застрелен, когда находился в машине, возле своего дома в Йоханнесбурге. Об этом 16 июля передает агентство Reuters.

По предварительным данным, в жертву попали семь пуль. Преступники с места убийства скрылись.

«Его атаковали двое мужчин, которые ехали на мотоцикле, — сказал южноафриканской вещательной корпорации еNCA представитель полиции Кол Лунгело Дламини. — Он собирался подъехать к своему дому. Подозреваемые несколько раз выстрелили в него».

Дламини добавил, что «он (спортсмен) умер в машине, и они (злоумышленник) уехали, ничего не взяв».

По ходу своей карьеры Батчелор играл за «Кайзер Чифс», «Орландо Пайрэтс» и «Мамелоди Сандаунс» в ЮАР.