Королевство Таиланд, , 14:46 — REGNUM

В Таиланде рухнул в воду продовольственный павильон, установленный на берегу реки Мае Клонг. Инцидент произошёл в провинции Самутсонгкхрам. По данным Viral Press, в результате инцидента три человека числятся пропавшими без вести.

По разным данным, спасателям удалось вытащить из воды от 21 до 23 человек. Они были доставлены в местную больницу.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и сотрудники павильона, они помогают пострадавшим. Причина произошедшего устанавливается.

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