Мумбаи, Индия, , 14:36 — REGNUM

Старое четырехэтажное здание рухнуло в индийском городе Мумбаи 16 июля, в результате чего более трех десятков человек оказались под завалами. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на представителя пожарной службы страны.

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере четыре человека.

Это уже второе обрушение здания в Мумбаи менее, чем за десять дней. Проливные муссонные дожди, заливающие город, часто выводят из строя старые или плохо построенные строения, что привело к многократным обвалам за прошедшие годы.

«Мы не знаем точно, сколько их, но при помощи соседей мы предварительно говорим о 30 погребенных под завалами», — сказал местный чиновник, добавив, что работа спасателей затруднена из-за узких улиц в этом районе.

Девендра Фаднавис, глава правительства штата Махараштра в Западной Индии, сказал, что, по первичной информации, в здании, которому, по его словам, около 100 лет, жили 15 семей.