Ульяновск, , 14:22 — REGNUM

В Ульяновской области суд вынес приговор по уголовному делу о фиктивной постановке на учет 28 мигрантов. Перед судом предстал 55-летний ранее судимый мужчина, который получил реальное лишение свободы, сообщает Генпрокуратура России.

Дело рассматривалось в мировом суде в Засвияжском районе Ульяновска. В суде установлено, что в марте 2019 года 55-летний ранее судимый гражданин занимался постановкой на учет в квартирах домов по проезду Караганова и улице Стасова граждан Таджикистана, Узбекистан, Туркменистана и Азербайджана. В результате было незаконно прописаны 28 мигрантов, о реальном местонахождении которых не было известно.

Судья признал злоумышленника признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Мужчина получил один год и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что ранее в Тюмени было предъявлено обвинение 42-летнему жителю города, которому инкриминируют аналогичное преступление. По версии дознания, молодой человек с 29 мая по 3 июня 2019 года через многофункциональный центр злоумышленник направил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в квартиру, в которой он проживал с матерью, 22 мигрантов из Киргизии и Таджикистана. При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания.