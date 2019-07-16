Челябинск, , 14:20 — REGNUM

В Челябинске скончалась 75-летняя женщина, доставленная ранее в больницу с травмами тела и головы. По предварительным данным, на неё упало дерево, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Трагедия произошла во время урагана. Дерево упало на женщину в Курчатовском районе возле одного из домов. Её доставили в больницу, но медики не смогли сохранить ей жизнь. Ночью 15 июля женщина скончалась.

Сейчас по факту трагедии начата доследственная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Ход следственных действий находится на контроле у руководства областного управления СКР.