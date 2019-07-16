Челябинск, , 13:58 — REGNUM

На водоёмах Челябинской области с 8 по 15 июля погибли шестеро детей. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Возраст погибших — от девяти до 17 лет, уточнили в ведомстве. Сейчас по каждому факту идёт доследственная проверка.

По данным СКР, в основном дети тонут из-за отсутствия внимания со стороны взрослых. Кроме того, несколько смертей произошли на тех водоёмах, в которых купаться запрещено.

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