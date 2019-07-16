Армавир, Краснодарский край, , 13:18 — REGNUM

Самодельный плот, на котором находились девять человек, перевернулся в Армавире Краснодарского края на реке Кубань. Один человек пропал — его ищут спасатели.

Как сообщила «КП-Кубань», несчастный случай произошёл в воскресенье 14 июля. Несколько человек решили сплавиться по реке Кубань на самодельном плоте — его сколотили из металлических бочек, дерева и веревок. Однако плот не выдержал нагрузки, перевернулся, девять человек оказались в воде. Восемь из них выплыли самостоятельно, однако один человек пропал. Сейчас его ищут спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Чёрном море возле посёлка Джубга перевернулся двухкорпусный катер. В результате погибли два человека. Позже следователи установили, что судно было перегружено в несколько раз.