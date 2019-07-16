Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM

В Екатеринбурге из-за сообщений о возможном минировании эвакуированы сотрудники УрФУ. Об этом пишет издание Накануне.Ru.

По данным пресс-службы вуза, основанием для таких действий стало анонимное письмо. Пришлось эвакуировать и учебные корпуса, и общежития.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что оснований для паники нет. На месте работают органы МВД, МЧС и ФСБ. Предстоит проверить все здания вуза и установить автора письма.