Аргаяш, Челябинская область, , 13:02 — REGNUM

В Челябинской области на водоёмах снова погибли несовершеннолетние. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Обе трагедии произошли днём 15 июля. В озере Кумкуль Аргаяшского района погиб 17-летний подросток, а в озере Яу-Балык того же района — девятилетняя девочка.

По предварительным данным, девочка осталась без внимания со стороны взрослых. По фактам обоих ЧП идут проверки.

Отметим, за последние дни это далеко не первые подобные случаи гибели детей в воде. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля в водоёме на территории города Кыштыма погиб девятилетний мальчик. А 9 июля в реке Карталы-Аат утонули два брата.

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