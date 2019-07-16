Москва, , 12:56 — REGNUM

В Москве уволили четверых сотрудников УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по столице из-за дела журналиста Ивана Голунова, сообщили 16 июля в пресс-службе главка.

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«Завершена служебная проверка в отношении четверых сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по Москве. По результатам проверки принято решение об их увольнении из органов внутренних дел. Все они уволены по отрицательным мотивам», — цитирует представителя полиции агентство «Москва».

Журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков, однако позднее было установлено, что наркотики ему подбросили сами сотрудники полиции. Разразился громкий скандал, который, в том числе, привёл к отставке двух генералов МВД. Уголовное преследование Голунова было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос «Левада-центра» выяснил, что в России о задержании журналиста Ивана Голунова по делу о незаконном обороте наркотиков внимательно следили или что-то слышали 56% жителей.

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