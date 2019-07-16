Катманду, , 12:45 — REGNUM

78 человек погибли, 32 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Непале. Об этом 16 июля передает ANI со ссылкой на свои источники.

Согласно данным МВД страны, в общей сложности за последние три дня стихийное бедствие затронуло более 33 000 человек, проживающих в южных районах. Во время муссонных дождей, прошедших в 31 округе Непала, пострадали 40 человек.

Отмечается, что сотрудники полиции и военные оказали помощь и спасли 3366 человек.

В настоящее время местные власти принимают меры по ликвидации последствий наводнений и оползней и оказанию помощи пострадавшим.