Катманду, 16 июля 2019, 12:45 — REGNUM
78 человек погибли, 32 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Непале. Об этом 16 июля передает ANI со ссылкой на свои источники.
Согласно данным МВД страны, в общей сложности за последние три дня стихийное бедствие затронуло более 33 000 человек, проживающих в южных районах. Во время муссонных дождей, прошедших в 31 округе Непала, пострадали 40 человек.
Отмечается, что сотрудники полиции и военные оказали помощь и спасли 3366 человек.
В настоящее время местные власти принимают меры по ликвидации последствий наводнений и оползней и оказанию помощи пострадавшим.