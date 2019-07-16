Лянтор, Югра, , 12:36 — REGNUM

В Сургутском районе ХМАО от удара током погиб двухлетний ребёнок. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 15 июля 2019 года около 11 часов дня по местному времени в городе Лянторе. Предварительно известно, что ребёнок находился дома под присмотром матери. Когда женщина ненадолго вышла из комнаты на кухню, мальчик нашёл сетевой удлинитель-переходник, подключенный к розетке, и вставил туда пальцы. Получив удар током, ребёнок скончался на месте.

Как сообщают полицейские, семья погибшего ребёнка квалифицируется как благополучная. В настоящее время следствием устанавливаются подробности происшествия.