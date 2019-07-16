Ставрополь, , 11:54 — REGNUM

Уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами на 8,8 млн рублей возбуждено в отношении депутата Ставропольской краевой думы, сообщили 16 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ. Сам депутат объявлен в розыск.

По версии следствия, подозреваемый, замещая должность помощника генерального директора ООО «Инженер», при исполнении госконтракта на объекте легкоатлетический манеж с декабря 2017 по март 2018 года похитил более 8,8 млн рублей, выделенных из бюджета. Как считают следователи, подозреваемый подготовил документы на установку в легкоатлетическом манеже более дешевого вентиляционного оборудования, чем было предусмотрено контрактом, однако в документы была внесена начальная стоимость оборудования. Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как уточнили в СК, речь идет о депутате краевой думы Алексее Назаренко. В настоящее время он объявлен в розыск.

Назаренко был избран в думу Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 2, является членом фракции «Единая Россия» в думе, председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму. По информации, размещенной на сайте думы, по итогам 2018 года Назаренко отчитался о скромном доходе в 3 млн 516 тыс. 259,61 руб.

Отметим, что, по данным следственных органов, Назаренко уже является подозреваемым по уголовному делу о присвоении 17 млн рублей, а также по делу о картельном сговоре при проведении государственных торгов на строительство трех физкультурно-оздоровительных объектов — физкультурно-оздоровительного комплекса, легкоатлетического манежа в городе Ставрополе и спортивного комплекса в городе Новоалександровске. Общую сумму дохода, который был получен от этих действий, следователи оценивают в 399 млн рублей.

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