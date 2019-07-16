Тирана, , 11:40 — REGNUM

Гражданин России Расул Мислаев задержан в Албании по обвинению в участии в террористической организации. Как сообщило местное издание Panorama, суд города Дуррес назначил 34-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу с целью дальнейшей экстрадиции в РФ.

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Уточняется, что Мислаев находился в международном розыске с апреля 2015 года, ордер на его арест выписал суд Надтеречного района Чечни. Албанские полицейские арестовали его в начале июля 2019 года по российскому ордеру Интерпола.

Ранее в июне 2013 года подозреваемый сбежал из России Турцию, а затем в Сирию, где предположительно присоединился к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При задержании албанскими властями гражданин РФ представился как Диего Марадона.

Все обвинения в участие в террористической организации, выдвинутые ранее российскими властями, мужчина отверг, заявив, что в Сирии занимался сбором средств для помощи жертвам войны в арабской республике.

«Я не террорист. Не доставляйте меня в Россию, потому что на карту поставлена моя жизнь», — заявил Мислиев.

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Установлено, что в Албанию предполагаемый террорист прибыл летом 2018 года вместе с группой иммигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля двое членов законспирированной ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были сотрудники ФСБ на территории Ростовской области. У них изъяты взрывчатые вещества, детонаторы и боеприпасы. Установлено, что террористы планировали устроить серию взрывов в людных местах и нападения на сотрудников правоохранительных органов.