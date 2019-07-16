Берлин, , 11:53 — REGNUM

В ночь на 16 июля в берлинском районе Грюнау вспыхнул пожар в комплексе зданий Haus Riviera, находящемся под защитой государства как памятник старины. Об этом пишет газета Berliner Morgenpost со ссылкой на сообщение пожарной службы.

Представитель пожарной службы Доминик Претц сообщил, что в тушении огня с ночи участвуют 70 человек. Огонь вспыхнул на чердачном этаже. Очень высок риск обрушения здания. На данный момент пострадавших нет.

Полиция задержала двоих человек, которые могут быть причастны к возникновению пожара. Незадолго до начала пожара на этой территории были замечены три небольших очага возгорания.

Комплекс зданий Haus Riviera был построен в конце XIX века. Здесь находились рестораны, помещения для проведения досуга высшего общества и большой бальный зал. Уже много лет эти здания заброшены.

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