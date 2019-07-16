Анкара, , 12:15 — REGNUM

Вооруженные силы Турции во время спецоперации «Коготь-2» уничтожили взрывные устройства, которые якобы установили повстанцы Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 16 июля сообщает министерство обороны страны на своей странице в Twitter.

Спецоперация «Коготь-2» началась в субботу 13 июля, целью ее является борьба с курдскими повстанцами на территории Ирака.

Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность находится вне закона.

Также Анкара обвиняет в терроризме курдских ополченцев в Сирии, имеющих связи с РПК. Турция отрицает вклад Отрядов народной самообороны (ОНС) в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, курдские повстанцы в Турции ведут борьбу за право создания собственной автономии в рамках государства, конфликт продолжается с 1984 года и его жертвами стали свыше 40 тыс. человек.

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