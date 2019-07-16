Веллингтон, , 11:44 — REGNUM

В Новой Зеландии произошло необычное явление — всего за 24 часа в небе было зафиксировано более 4500 вспышек молний. Об этом сообщает новозеландское новостное агентство NZ Herald.

На юг страны обрушились проливные дожди и шквалистый ветер. Многие районы столицы — Веллингтона — до сих пор затоплены, а порывы ветра достигали 117 км/ч. Спасательные службы страны рекомендуют жителям страны соблюдать осторожность: не выходить без нужды из дома и не укрываться под ветхими зданиями и деревьями.

Представитель крупнейшей новозеландской авиакомпании Air New Zealand заявил, что из-за непогоды и многочисленных вспышек молний большинство внутренних и международных рейсов были задержаны или отменены. Хотя самолеты и способны выдержать удары молний, но в авиакомпании решили не подвергать опасности жизни пассажиров.

Метеорологи страны сообщают, что в скором времени осадки прекратятся, однако холодная погода сохранится; также не исключено повторение подобных штормов.