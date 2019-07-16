Курган, , 11:58 — REGNUM

В селе Шатрово Курганской области 15 июля в реке погибла 13-летняя девочка. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, девочка с подругами днём отправилась купаться на реку Мостовка. В реке, попав на глубину, она не смогла выплыть и утонула. Ребёнка достали из реки в тот же день. Следователем произведен осмотр места происшествия, опросы очевидцев произошедшего.

Напомним, это уже четвёртая детская смерть на водоёмах региона с начала купального сезона этого года.

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