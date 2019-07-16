р-н Уватский, , 11:32 — REGNUM

В Тюменской области в автомобиль дорожно-патрульной службы столкнулся с другой легковушкой на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. В результате ДТП пострадали пятеро человек: трое полицейских и двое гражданских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ДТП произошло вечером 15 июля на 363 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе. По предварительным данным, инспекторы двигались по маршруту патрулирования со включенными проблесковыми маяками. В результате столкновения служебной Lada Priora и Kia пострадали трое полицейских и два пассажира иномарки, сообщает полицейская пресс-служба.

По сообщению пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, трое пострадавших в тяжёлом состоянии, с черепно-мозговыми травмами и переломами. Вертолётом Центра медицины катастроф они доставлены в реанимацию больницы № 3 города Тобольска. Один пострадавший с ушибом грудной клетки проходит лечение в больнице Увата, другой получил лёгкую травму и ему оказана медпомощь на месте происшествия.