Багдад, , 11:17 — REGNUM

Число жертв террористического акта в столице Ирака, городе Багдад возросло до пяти человек, об этом 16 июля сообщает Al Arabia.

Преступление было совершено возле шиитской мечети на юго-западе города. Также в ходе инцидента пострадали 14 человек, всем им в настоящее время оказывается необходимая помощь.

Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за совершенное злодеяние.

Напомним, Ирак является одной из самых уязвимых стран для терроризма. Взрывы здесь совершаются с пугающей регулярностью с тех пор, как в 2003 году в страну вторглись вооруженные силы США.

В 2014 году здесь начало свою преступную активность «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на то, что власти страны еще в 2017 году объявили о победе над боевиками, преступления продолжают совершаться.

Читайте ранее в этом сюжете: Два взрыва в Багдаде. Есть жертвы