Грозный, , 11:10 — REGNUM

В Чечне в результате падения самолета Ан-2 на частный дом были госпитализированы два человека — пилот воздушного судна и жительница дома, сообщили 16 июля Шелковской районной больнице.

«Женщина получила ушибы, ссадины, у пилота сотрясение мозга, сломана лопатка, угрозы жизни нет», — сообщили РИА новости в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 июля в станице Новощедринская в Чечне на частный дом рухнул легкий самолет. Пострадали четыре человека: пилот, две женщины и ребенок. В настоящее время причины ЧП устанавливаются.

Читайте также: Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета в Чечне