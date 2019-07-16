Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM

В индийском штате Ассам из-за наводнения пострадали более 1,4 млн. человек из 25 округов. Местное правительство в спешном порядке создало 62 лагеря для оказания помощи пострадавшим.

«В результате наводнения в штате пострадали жители 25 округов, 2217 деревень. Всего пострадало более 1,4 млн. человек. Помимо созданных лагерей для пострадавших, было организовано 172 центра для распределения помощи», — заявил Кумар Санджай Кришна, представитель местного правительства.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», после того, как река Брахмапутра вышла из берегов, 180 деревень в штате в настоящее время находятся под водой. Местные жители жалуются, что правительство не оказало должным образом поддержку населению, страдающему от разлива воды. «Вода постоянно заливает наши дома, а дороги перекрыты. Никто из правительственных чиновников не пришел, чтобы оказать нам поддержку», — заявил журналистам один из местных жителей.

Помимо разрушенных дорог и мостов, ситуацию усугубляет и то, что вода нанесла серьезный ущерб сельхозугодиям региона. Отсутствие питьевой воды также является серьезной проблемой для населения штата.