Улан-Удэ, , 11:13 — REGNUM

В Забайкальском национальном парке введён режим ЧС из-за действующих на его территории лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе объединённой дирекции заповедников и нацпарков Бурятии «Заповедное Подлеморье».

«В связи с этим введено ограничение на пребывание в лесах Забайкальского национального парка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и их представителей», — отметили в учреждении.

Исключения оставлены лишь для проживающих здесь граждан и их гостей, организованных экскурсий в присутствии гидов, а также сотрудников лесной охраны, полиции и других органов, задействованных в выявлении и пресечении правонарушений на ООПТ на основании планов совместных мероприятий.

«На всей территории Забайкальского национального парка введён запрет на разведение костров и иных источников открытого огня, в том числе в пределах специально предусмотренных для этого местах», — добавили в «Заповедном Подлеморье».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесного пожара под Улан-Удэ 14 июля пришлось эвакуировать больше сотни детей из оздоровительного центра. По словам зампреда правительства республики Петра Мордовского, огонь удалось остановить лишь в 800 метрах от забора учреждения. Режим ЧС в связи с пожарами уже более недели действует в Северо-Байкальском районе Бурятии.

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