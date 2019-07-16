Иркутск, , 11:06 — REGNUM

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили социальные объекты, котельные и водозаборы Нижнеудинска — города, который, как и Тулун, наиболее пострадал в результате мощнейшего наводнения. Как сообщает официальный сайт региона, по итогам обследования коммуникаций водозабора «Центральный» решено увеличить защитную дамбу с учётом максимально известного теперь уровня затопления.

Также Виталий Мутко поручил внимательно следить за качеством воды:

«Отрабатывайте все вопросы с Роспотребнадзором, контролируйте сети».

Напомним, наводнение, пришедшее в Тулун и Нижнеудинск в ночь на 28 июня, затопило десятки домов, десятки были снесены мощной волной. Власти Тулуна до последнего не объявляли эвакуацию, понадеявшись на десятиметровую дамбу. Но вода с лёгкостью преодолела защитное сооружение и обрушилась на город, сметая всё на своем пути. В результате стихийного бедствия погибли 28 человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести.

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