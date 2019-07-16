Иркутск, , 10:59 — REGNUM

В Иркутской области решается вопрос о строительстве новых детских образовательных учреждений в посёлках Евдокимовка Тулунского района, Октябрьский Чудского района и Алыгджер Нижнеудинского района. Именно там школы наиболее пострадали от мощнейшего наводнения. Как сообщает официальный сайт региона, в низменных территориях учебные заведения оказались затопленными вплоть до второго этажа.

Всего в Иркутской области пострадало 32 образовательные организации: 18 школ и 14 детских садов.

«По десять образовательных организаций подтоплено в Нижнеудинском и Тайшетском районах. Особенно пострадали две школы — №6 и №20, а также три детских сада — «Алёнушка», «Лучик» и «Родничок» — в городе Тулуне. Там будут проведены восстановительные работы». Правительство Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Жертвами потопа стали 28 человек. В регионе действует режим ЧС.