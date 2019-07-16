Исламабад, , 13:00 — REGNUM

15 июля межведомственная служба по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана сообщила о том, что эвакуировала на вертолетах 52 пострадавших от наводнения в долине Нилум в Азад Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, вооруженные силы Пакистана оказывают помощь местной администрации в ликвидации последствий наводнения, вызванного ливнями. Военные развернули лагеря для эвакуации пострадавших, где обеспечивают их необходимыми медикаментами и продовольствием. Ранее сообщалось о том, что жертвами наводнения и оползней стали по меньшей мере 20 человек.

Служба по борьбе с последствиями стихийных бедствий Пакистана сообщила о том, что в районе наводнений были разрушены десятки домов, магазинов и мечетей. В ходе ликвидации последствий наводнения все коммуникации, а также интернет-сообщение в регионе были прерваны. Метеорологические службы страны ожидают новую волну ливней не только в Кашмире, но и в столице страны Исламабаде, а также в некоторых районах провинции Панджаб.